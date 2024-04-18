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  4. Костюк рассказала о тренировке со Свентек: «Проиграла без шансов»
WTA
18 апреля 2024, 20:48 |
766
1

Костюк рассказала о тренировке со Свентек: «Проиграла без шансов»

Теннисистки потренировались в Штутгарте

18 апреля 2024, 20:48 |
766
1
Костюк рассказала о тренировке со Свентек: «Проиграла без шансов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о том, что в Штутгарте провела тренировку с первой ракетой мира Игой Свентек, которая показала свой класс.

«Когда мы с Игой тренировались вместе в Дохе, тогда я выиграла. То есть, я выигрывала на протяжении всей тренировки. Не знаю, какой был счет, 5-2 или 6-2. А на тренировке здесь, в Штутгарте, я проиграла без шансов. Мне особенно не понравился конец тренировки. Ига задает мощный ритм. Когда ты просто играешь, например, с середины и кроссом, то это просто сумасшествие. Во время розыгрышей ритм есть, но он очень быстрый. Ей нравится этот турнир, и вы можете видеть, насколько комфортно она чувствует себя на этих кортах. Что для меня, то это явно не так, и мне не настолько комфортно, потому что я здесь не играла. Я играла здесь только один раз, много лет назад. Мне нужно просто привыкнуть к условиям».

Ига играет очень быстро. Я думаю, что во время тренировки почти так же быстро, как и в матче, но есть разница в другом. Например, очень отличается то, насколько она сосредоточена. Во время турнира вы можете видеть, как каждое очко она воспринимает так, будто оно самое важное. Это большая разница».

«Но в нашем последнем матче в Индиан-Уэллс мне было нелегко. Мне не так просто оценивать эту игру, потому что тогда я была просто мертва, у меня не было сил. Я старалась, но не смогла. Очевидно, что сейчас она сильнейшая теннисистка в мире, поэтому у вас ничего не получится, если в день матча у вас был просто тяжелый день. Вы действительно должны быть на высоте. Так что мне очень нравится тренироваться с ней, потому что ты играешь против лучшей теннисистки в мире. Это здорово. Это хорошо», — рассказала Марта Костюк.

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Иван Зинченко Источник: Большой теннис Украины
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Василий Гредюшкин
Просто  Іга  вміє  закручувати  мяч  а  Марта  -ні..
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