В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.

Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».