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Кубок Англии
18 апреля 2024, 20:09 |
348
0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Англии Манчестер Сити – Челси

Игра состоится 20 апреля в 19:15

18 апреля 2024, 20:09 |
348
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Англии Манчестер Сити – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.

Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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