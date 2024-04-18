Кубок Англии18 апреля 2024, 20:09 |
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Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Англии Манчестер Сити – Челси
Игра состоится 20 апреля в 19:15
18 апреля 2024, 20:09 |
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В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.
Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
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