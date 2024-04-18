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Англия
18 апреля 2024, 19:10 |
1516
1

Манчестер Сити нацелился на звезду Баварии

Джамал Мусиала может продолжит карьеру в АПЛ

18 апреля 2024, 19:10 |
1516
1
Манчестер Сити нацелился на звезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

«Манчестер Сити» сделал атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу одной из своих главных трансферных целей на ближайшее лето. Об этом сообщает британский журналист Джейкоб Стинберг.

По его информации, главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола хочет расширить свой выбор на позиции атакующего полузащитника, и рассматривает Мусиалу как приоритетный вариант.

Трансферная стоимость Мусиалы оценивается в 110 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Продлевать соглашение 21-летний немец отказывается, поэтому «Бавария» будет готова рассмотреть вариант с продажей игрока.

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Олег Дидух Источник: Twitter
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Сергій Буряк
чого не купити того самого Судакова ? обійдеться трохи дешевше і подумайте собі які асисти будуть летіли на Холанда від Судакова і Де Брюйне))
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