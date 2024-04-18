Манчестер Сити нацелился на звезду Баварии

«Манчестер Сити» сделал атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалу одной из своих главных трансферных целей на ближайшее лето. Об этом сообщает британский журналист Джейкоб Стинберг.

По его информации, главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола хочет расширить свой выбор на позиции атакующего полузащитника, и рассматривает Мусиалу как приоритетный вариант.

Трансферная стоимость Мусиалы оценивается в 110 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Продлевать соглашение 21-летний немец отказывается, поэтому «Бавария» будет готова рассмотреть вариант с продажей игрока.