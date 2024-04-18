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  4. Виктор СКРИПНИК: «Борьба за выживание – это еще больший стресс»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 18:27 |
244
1

Виктор СКРИПНИК: «Борьба за выживание – это еще больший стресс»

Тренер «Металлиста 1925» – о сложном турнирном положении команды

18 апреля 2024, 18:27 |
244
1
Виктор СКРИПНИК: «Борьба за выживание – это еще больший стресс»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник признался, что борьба за выживание, в которой участвует клуб, – очень стрессовое занятие:

«Борьба за выживание? Это стресс еще больший, потому что здесь ты можешь упасть, понизить свой класс. С этим я работал в «Вердере» те 2 года, которые я там был главным тренером. Мы были командой без денег.

Чего бояться? Ну тогда надо на диване лежать, смотреть футбол, говорить: «Это плохо, это плохо, это плохо». Лучше я буду это делать.

Тот опыт, который у меня есть, я сейчас на 100 процентов отдаю себя и тренерский штаб для того, чтобы «Металлист 1925» развивался и становился тем клубом, которым мы хотим все его видеть. Если мы сами выбросим белый флаг и скажем: «Мы сдались» – это будет неправильно».

На данный момент «Металлист 1925» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: Трендец
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BekXan
Цей не до тренер вже накерувався в командах ,тепер Металіст 1925 може після нього в Україні всі зрозуміють що максимум це роль фізрука.!
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