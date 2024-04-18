Виктор СКРИПНИК: «Борьба за выживание – это еще больший стресс»

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник признался, что борьба за выживание, в которой участвует клуб, – очень стрессовое занятие:

«Борьба за выживание? Это стресс еще больший, потому что здесь ты можешь упасть, понизить свой класс. С этим я работал в «Вердере» те 2 года, которые я там был главным тренером. Мы были командой без денег.

Чего бояться? Ну тогда надо на диване лежать, смотреть футбол, говорить: «Это плохо, это плохо, это плохо». Лучше я буду это делать.

Тот опыт, который у меня есть, я сейчас на 100 процентов отдаю себя и тренерский штаб для того, чтобы «Металлист 1925» развивался и становился тем клубом, которым мы хотим все его видеть. Если мы сами выбросим белый флаг и скажем: «Мы сдались» – это будет неправильно».

На данный момент «Металлист 1925» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ.