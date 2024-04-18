Сегодня, 18 апреля 2024 года, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

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На 86-й минуте голом отметился полузащитник «горняков» Артем Бондаренко. Забитый мяч стал следствием комбинации из коротких передач в одно касание. Последний пас отдал Лассина Траоре.

После этого гола счет в матче стал 2:1 в пользу донецкой команды.

ВИДЕО. Шахтер на 86-й минуте снова вышел вперед в матче с Зарей