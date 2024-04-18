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  4. ВИДЕО. Шахтер на 86-й минуте снова вышел вперед в матче с Зарей
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 17:30 |
407
1

ВИДЕО. Шахтер на 86-й минуте снова вышел вперед в матче с Зарей

Голом отличился Артем Бондаренко

18 апреля 2024, 17:30 |
407
1
ВИДЕО. Шахтер на 86-й минуте снова вышел вперед в матче с Зарей
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Сегодня, 18 апреля 2024 года, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 86-й минуте голом отметился полузащитник «горняков» Артем Бондаренко. Забитый мяч стал следствием комбинации из коротких передач в одно касание. Последний пас отдал Лассина Траоре.

После этого гола счет в матче стал 2:1 в пользу донецкой команды.

ВИДЕО. Шахтер на 86-й минуте снова вышел вперед в матче с Зарей

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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vazazh
А як з приводу пасивного офсайту у шд? Все прокатує, в цій країні, гроші не пахнуть. Тому і пілюлей в міжнародних всі наші отримують. І більш того - будуть отримувати, якщо тягнути шд та дк в головку турнирної. Давно тут футболу пізд..., є тільки гроші, і нічого шева не виправить, бо він також ласий на ці бумажки
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