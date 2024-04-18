Сегодня, 18 апреля 2024 года, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

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На 73-й минуте счет в матче сравнял Игорь Кирюханцев. Эдуардо Герреро выдал великолепную передачу на ход своему партнеру, который уверенно реализовал выход один на один против Дмитрия Ризныка.

Стоит отметить, что с 57-й минуты луганчане играют в меньшинстве из-за удаления Джордана, который получил две желтые карточки.

Счет после гола Кирюханцева стал ничейным – 1:1.

ВИДЕО. Интрига жива. Заря в меньшинстве сравняла счет в игре с Шахтером