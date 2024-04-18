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  4. ВИДЕО. Интрига жива. Заря в меньшинстве сравняла счет в игре с Шахтером
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 17:13 |
335
1

ВИДЕО. Интрига жива. Заря в меньшинстве сравняла счет в игре с Шахтером

Голом на 73-й минуте отличился Игорь Кирюханцев

18 апреля 2024, 17:13 |
335
1
ВИДЕО. Интрига жива. Заря в меньшинстве сравняла счет в игре с Шахтером
ФК Заря. Игорь Кирюханцев

Сегодня, 18 апреля 2024 года, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте счет в матче сравнял Игорь Кирюханцев. Эдуардо Герреро выдал великолепную передачу на ход своему партнеру, который уверенно реализовал выход один на один против Дмитрия Ризныка.

Стоит отметить, что с 57-й минуты луганчане играют в меньшинстве из-за удаления Джордана, который получил две желтые карточки.

Счет после гола Кирюханцева стал ничейным – 1:1.

ВИДЕО. Интрига жива. Заря в меньшинстве сравняла счет в игре с Шахтером

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
Судішка тільки й шукав моментів, щоб вилучити гравця Зорі. Знову заробив на капустку з вінігредом в Ахметова. Як же можна бути такими продажними. 
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