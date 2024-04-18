«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина

Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». После ничьи 1:1 в основное и дополнительное время игры победу в серии пенальти одержала гостевая команда.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле полный матч. Во время игры он совершил 8 сейвов, а затем отразил 2 одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии пенальти.

После матча звездный полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем опубликовал в Instagram-stories совместную фотографию с Андреем и подписью: «Твой момент, брат».