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  4. «Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 18:58 |
1057
0

«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина

Джуд Беллингем отметил феноменальную игру украинского вратаря

18 апреля 2024, 18:58 |
1057
0
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». После ничьи 1:1 в основное и дополнительное время игры победу в серии пенальти одержала гостевая команда.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле полный матч. Во время игры он совершил 8 сейвов, а затем отразил 2 одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии пенальти.

После матча звездный полузащитник мадридского клуба Джуд Беллингем опубликовал в Instagram-stories совместную фотографию с Андреем и подписью: «Твой момент, брат».

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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