Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Доставшаяся нам группа – абсолютно нормальная»

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко отреагировал на жеребьевку группового этапа юношеского чемпионата Европы 2024 года:

«Никаких волнений перед жеребьевкой не было. Хорошая группа, хороший выбор. Возможно, будет банальным сказать, что слабых команд нет, но, кажется, это так и есть. Группа, которая нам досталась, – абсолютно нормальная.

Я просматривал только одну сборную – Италию, когда мы готовились к матчу со Швейцарией. Кстати, швейцарцы выиграли – 1:0. Италия играла с большим преимуществом, но уступила. Хочу сказать, что со всеми можно играть и всех можно побеждать.

У меня есть опыт: я как болельщик был на игре между командами U-17 Италии и Украины на Кипре. Итальянцы тогда победили, но там не было игроков, которые бы превосходили наших. Они переиграли нас за счет тактики, более умных действий на последних 25-ти метрах поля, очень четко сыграли в своей штрафной площадке. Но это не была сборная, которая имела какое-то огромное преимущество, – обычные люди, которые много внимания уделяют тактике.

Будут ли играть другие наши соперники в атлетический футбол? Северная Ирландия, возможно, да. Что касается Норвегии, то прошли те времена, когда они играли в такой простой футбол. Сейчас они меняют свой подход на юношеском уровне – играют в комбинационный футбол, хоть и атлетичный.

Нам уже приходилось играть против норвежцев, и они демонстрировали очень достойный уровень. Там очень много футболистов выступают в ведущих европейских клубах, даже в юношеском возрасте. Они сейчас являются донорами нидерландского футбола, много исполнителей едет в Германию, Англию. Мне кажется, это очень достойный соперник».

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 U-19 Украина сыграет против команд Северной Ирландии, Норвегии и Италии.