В Кубке Англии утвердили важное изменение регламента
Со следующего сезона переигровок не будет
В регламенте Кубка Англии по футболу ввели важное изменение, которое вступит в силу со следующего сезона. Как сообщают британские СМИ, были полностью отменены переигровки.
Шесть лет назад было принято решение отменить переигровки начиная с пятого раунда турнира. Теперь их не будет и в первых четырех кругах. В случае ничьей предусмотрены овертайм и серия пенальти.
Также все матчи Кубка Англии начиная с пятого раунда будут проводиться на выходных. Финал будет проходить в предпоследний уик-энд сезона АПЛ.
Отказ от переигровок обусловлен увеличением количества матчей в еврокубках.
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