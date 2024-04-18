В Кубке Англии утвердили важное изменение регламента

В регламенте Кубка Англии по футболу ввели важное изменение, которое вступит в силу со следующего сезона. Как сообщают британские СМИ, были полностью отменены переигровки.

Шесть лет назад было принято решение отменить переигровки начиная с пятого раунда турнира. Теперь их не будет и в первых четырех кругах. В случае ничьей предусмотрены овертайм и серия пенальти.

Также все матчи Кубка Англии начиная с пятого раунда будут проводиться на выходных. Финал будет проходить в предпоследний уик-энд сезона АПЛ.

Отказ от переигровок обусловлен увеличением количества матчей в еврокубках.