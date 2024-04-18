Олейникова не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF в Италии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№377 WTA) завершила борьбу на турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

Во втором раунде шестая сеяная украинка проиграла немке Штефани Вагнер (№481 WTA).

Санта-Маргерита-ди-Пула. Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Штефани Вагнер (Германия) – 2:6, 6:2, 6:7(6)

Отметим, что вчера на этой же стадии в турнире мужчин проиграл Алексей Крутых.