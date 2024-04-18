ITF18 апреля 2024, 16:12 |
114
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Олейникова не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF в Италии
Александра проиграла немке Штефани Вагнер
18 апреля 2024, 16:12 |
114
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№377 WTA) завершила борьбу на турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).
Во втором раунде шестая сеяная украинка проиграла немке Штефани Вагнер (№481 WTA).
Санта-Маргерита-ди-Пула. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Штефани Вагнер (Германия) – 2:6, 6:2, 6:7(6)
Отметим, что вчера на этой же стадии в турнире мужчин проиграл Алексей Крутых.
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ОлійникОВА - было бы смешно, если бы не было так грустно.
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