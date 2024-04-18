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  4. Олейникова не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF в Италии
ITF
18 апреля 2024, 16:12 |
114
3

Олейникова не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF в Италии

Александра проиграла немке Штефани Вагнер

18 апреля 2024, 16:12 |
114
3
Олейникова не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF в Италии
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№377 WTA) завершила борьбу на турнире ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

Во втором раунде шестая сеяная украинка проиграла немке Штефани Вагнер (№481 WTA).

Санта-Маргерита-ди-Пула. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Штефани Вагнер (Германия) – 2:6, 6:2, 6:7(6)

Отметим, что вчера на этой же стадии в турнире мужчин проиграл Алексей Крутых.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Wlad West
ОлійникОВА - было бы смешно, если бы не было так грустно.
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