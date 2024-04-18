Юрген КЛОПП: «Я помню, что говорил игрокам перед камбеком против Барселоны»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против итальянской «Аталанты»:

«Я помню, как перед ответным матчем против «Барселоны» в 2019 году сказал, что если мы проиграем, то проиграем самым красивым способом, и я скажу это снова. Многие болельщики тогда думали, что мы уже вылетели после первого матча, но сейчас меньше людей думают, что все уже решено. Мы здесь, это хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Если мы выиграем, игроки найдут причину сказать то, что я сказал, но если мы проиграем, никто не узнает, что я сказал».

Матч «Аталанта» – «Ливерпуль» состоится 18 апреля в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече «Аталанта» победила со счетом 3:0.