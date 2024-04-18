ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с 20-летним полузащитником

Полтавская «Ворскла» официально объявила о продлении контракта с атакующим полузащитником Иваном Нестеренко.

Отмечается, что новое соглашение молодого футболиста с клубом будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

20-летний воспитанник запорожского футбола перебрался в Полтаву четыре года назад, и за это время дорос до статуса игрока основного состава.

В этом сезоне Иван Нестеренко провел 22 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины U-19 в 500 тысяч евро.