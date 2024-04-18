Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с 20-летним полузащитником
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 15:14 |
281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с 20-летним полузащитником

Иван Нестеренко подписал четырехлетнее соглашение

18 апреля 2024, 15:14 |
281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с 20-летним полузащитником
ФК Ворскла. Иван Нестеренко

Полтавская «Ворскла» официально объявила о продлении контракта с атакующим полузащитником Иваном Нестеренко.

Отмечается, что новое соглашение молодого футболиста с клубом будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

20-летний воспитанник запорожского футбола перебрался в Полтаву четыре года назад, и за это время дорос до статуса игрока основного состава.

В этом сезоне Иван Нестеренко провел 22 матча в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины U-19 в 500 тысяч евро.

По теме:
Тимур КОРАБЛИН: «Гол дал толчок, Динамо запаниковало»
Заря – Шахтер – 0:1. Текстовая трансляция. LIVE
Камада может продлить контракт с Лацио. Но есть оригинальное требование
Иван Нестеренко Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18 апреля 2024, 06:30 15
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов

В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал

Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Футбол | 18 апреля 2024, 13:54 0
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали

Украинский вратарь думает только о «королевском клубе»

Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18.04.2024, 05:51
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Футбол | 18.04.2024, 00:28
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити
Футбол | 18.04.2024, 11:48
Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити
Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 3
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 1
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем