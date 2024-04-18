БУРБАС: «Есть сомнения, кто будет номером один сборной Украины на Евро?»

Известный спортивный журналист и инсайдер Игорь Бурбас прокомментировал успешную игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Теперь ни у кого нет сомнения, кто будет номером один сборной Украины на предстоящем Евро?!

Андрей Лунин и Анатолий Трубин по вратарским навыкам, психологической устойчивости – оба топ. Но у первого свои преимущества: опытность, ежедневные тренировки с лучшими прямо здесь и сейчас и уровень соперничества.

Список топ-10 голкиперов мира каждый может формировать по своему усмотрению. Но я уверен, что в нем у всех найдется сейчас место для Лунина. Он там, где и должен быть. Где заслужил. В воротах лучшего клуба мира. И на вершине признания», – написал Бурбас.

Отметим, что в основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1. В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.