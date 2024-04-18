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Кубок Англии
Манчестер Сити
20.04.2024 19:15 - : -
Челси
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Кубок Англии
18 апреля 2024, 19:59 | Обновлено 18 апреля 2024, 20:04
206
0

Ман Сити – Челси. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 19:15 поединок 1/2 финала английского кубка

18 апреля 2024, 19:59 | Обновлено 18 апреля 2024, 20:04
206
0
Ман Сити – Челси. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.

Прогноз на поединки читайте в Telegram

Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Ман Сити – Челси. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ман Сити – Челси
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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