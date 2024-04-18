Ман Сити – Челси. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 апреля в 19:15 поединок 1/2 финала английского кубка
В субботу, 20 марта, состоится матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:15 по киевскому времени.
Прогноз на поединки читайте в Telegram
Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Ман Сити – Челси. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «Динамо» будет играть за IGNIS
Победителя определила серия пенальти