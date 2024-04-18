Лига чемпионов18 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:27
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ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити
Украинский вратарь «Реала» сделал 8 сейвов в основное время игры и отразил 2 послематчевых пенальти
18 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:27
2702
2
Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». После ничьи 1:1 в основное и дополнительное время игры победу в серии пенальти одержала гостевая команда.
Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле полный матч. Во время игры он совершил 8 сейвов, а затем отразил 2 одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии пенальти.
ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити
April 18, 2024
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Комментарии 2
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Ось чому він основний воротар збірної, а не завжди обісраний дегенерат труп ін.
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