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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:27
2702
2

ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити

Украинский вратарь «Реала» сделал 8 сейвов в основное время игры и отразил 2 послематчевых пенальти

18 апреля 2024, 14:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:27
2702
2
ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом». После ничьи 1:1 в основное и дополнительное время игры победу в серии пенальти одержала гостевая команда.

Украинский вратарь королевского клуба Андрей Лунин провел на поле полный матч. Во время игры он совершил 8 сейвов, а затем отразил 2 одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии пенальти.

ВИДЕО. Все действия Лунина в четвертьфинальном матче ЛЧ против Ман Сити

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал видео голов и обзор
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Шевченко
Ось чому він основний воротар збірної, а не завжди обісраний дегенерат труп ін.
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