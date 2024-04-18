Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Перенесенный матч 10-го тура УПЛ начнется в 15:30
Сегодня, 18 апреля, луганская «Заря» на «Арене Левый берег» в Киеве в перенесенном матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 10-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Марино Пушича на матч:
«Заря»: Сапутин, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Башич, Яцык, Антюх, Горбач, Кирюханцев, Герреро.
«Шахтер»: Резник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Швед, Кевин, Сикан.
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