Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 18 апреля, луганская «Заря» на «Арене Левый берег» в Киеве в перенесенном матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 10-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Марино Пушича на матч:

«Заря»: Сапутин, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Башич, Яцык, Антюх, Горбач, Кирюханцев, Герреро.

«Шахтер»: Резник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Швед, Кевин, Сикан.