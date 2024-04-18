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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 14:18 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:31
274
0

Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Перенесенный матч 10-го тура УПЛ начнется в 15:30

18 апреля 2024, 14:18 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:31
274
0
Заря – Шахтер. Стали известны стартовые составы
Стадион Левый Берег

Сегодня, 18 апреля, луганская «Заря» на «Арене Левый берег» в Киеве в перенесенном матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги примет донецкий «Шахтер». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 10-е и 1-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Марино Пушича на матч:

«Заря»: Сапутин, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Башич, Яцык, Антюх, Горбач, Кирюханцев, Герреро.

«Шахтер»: Резник, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Швед, Кевин, Сикан.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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