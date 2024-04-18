Сын Анчелотти: «Рюдигер – игрок с яйцами»

Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, объяснил выбор исполнителей пенальти в послематчевой серии второго поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти):

«Когда остается четыре-пять минут до завершения дополнительного времени, ты начинаешь думать о пенальтистах.

Я ставлю 5-го номера первым, потому что Джуд Беллингем обладает хорошим ударом, Лукас Васкес – великолепно исполняет пенальти, Начо – игрок с большим опытом и индивидуальностью, а Антонио Рюдигер – игрок с яйцами.

Я написал пять исполнителей пенальти, консультировался с Карло, а также получил помощь Кепы Аррисабалаги и других игроков. В итоге я немного изменил список».