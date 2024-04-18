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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 16:03 |
1901
0

Сын Анчелотти: «Рюдигер – игрок с яйцами»

Давиде объяснил выбор исполнителей пенальти в послематчевой серии

18 апреля 2024, 16:03 |
1901
0
Сын Анчелотти: «Рюдигер – игрок с яйцами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, объяснил выбор исполнителей пенальти в послематчевой серии второго поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти):

«Когда остается четыре-пять минут до завершения дополнительного времени, ты начинаешь думать о пенальтистах.

Я ставлю 5-го номера первым, потому что Джуд Беллингем обладает хорошим ударом, Лукас Васкес – великолепно исполняет пенальти, Начо – игрок с большим опытом и индивидуальностью, а Антонио Рюдигер – игрок с яйцами.

Я написал пять исполнителей пенальти, консультировался с Карло, а также получил помощь Кепы Аррисабалаги и других игроков. В итоге я немного изменил список».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Антонио Рюдигер Начо Фернандес Давиде Анчелотти Карло Анчелотти
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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