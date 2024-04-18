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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 14:09 |
427
0

Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в 28-м туре УПЛ

Украинское Классико пройдет 11 мая

18 апреля 2024, 14:09 |
427
0
Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в 28-м туре УПЛ
ФК Динамо

Дирекция отечественной Премьер-лиги опубликовала даты и время начала матчей 28-го тура УПЛ. Напомним, в рамках данного игрового дня пройдет поединок лидеров отечественного футбола – донецкий «Шахтер» примет киевское «Динамо».

Украинское Классико состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 18:00. О месте проведения поединка будет сообщено дополнительно.

УПЛ, 28-й тур

11 мая (суббота)

Ворскла – Минай 13:00

Оболонь – Рух 15:30

Шахтер – Динамо 18:00

12 мая (воскресенье)

Александрия – Днепр-1 13:00

Черноморец – Металлист 1925 15:30

Кривбасс – Полесье 18:00

13 мая (понедельник)

Колос – ЛНЗ 15:30

Заря – Верес 18:00

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Ворскла Полтава Минай Оболонь Киев Рух Львов Александрия Днепр-1 Черноморец Одесса Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Заря Луганск Верес Ровно
Юрій Вишневський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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