Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в 28-м туре УПЛ
Украинское Классико пройдет 11 мая
Дирекция отечественной Премьер-лиги опубликовала даты и время начала матчей 28-го тура УПЛ. Напомним, в рамках данного игрового дня пройдет поединок лидеров отечественного футбола – донецкий «Шахтер» примет киевское «Динамо».
Украинское Классико состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 18:00. О месте проведения поединка будет сообщено дополнительно.
УПЛ, 28-й тур
11 мая (суббота)
Ворскла – Минай 13:00
Оболонь – Рух 15:30
Шахтер – Динамо 18:00
12 мая (воскресенье)
Александрия – Днепр-1 13:00
Черноморец – Металлист 1925 15:30
Кривбасс – Полесье 18:00
13 мая (понедельник)
Колос – ЛНЗ 15:30
Заря – Верес 18:00
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