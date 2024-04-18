Известно, когда Шахтер и Динамо сыграют в 28-м туре УПЛ

Дирекция отечественной Премьер-лиги опубликовала даты и время начала матчей 28-го тура УПЛ. Напомним, в рамках данного игрового дня пройдет поединок лидеров отечественного футбола – донецкий «Шахтер» примет киевское «Динамо».

Украинское Классико состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 18:00. О месте проведения поединка будет сообщено дополнительно.

УПЛ, 28-й тур

11 мая (суббота)

Ворскла – Минай 13:00

Оболонь – Рух 15:30

Шахтер – Динамо 18:00

12 мая (воскресенье)

Александрия – Днепр-1 13:00

Черноморец – Металлист 1925 15:30

Кривбасс – Полесье 18:00

13 мая (понедельник)

Колос – ЛНЗ 15:30

Заря – Верес 18:00