ПИОЛИ: «Матч с Ромой — решающий момент для Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с римской «Ромой».

«Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои ребята. Уверен, они знают, что нужно делать в таких ответственных матчах. Мы должны улучшить некоторые мелочи по сравнению с первой игрой.

Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота.

В первом матче мы не должны были проигрывать, но произошло то, что произошло. Надо смотреть вперед и верить в себя. Нас ждет очень тяжелый поединок, но то же самое ожидает и «Рому», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между «Миланом» и «Ромой» завершился минимальной победой «волков» (0:1). Ответная игра состоится на «Стадио Олимпико» сегодня, в 22:00 по киевскому времени.