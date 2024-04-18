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  4. ПИОЛИ: «Матч с Ромой — решающий момент для Милана»
Лига Европы
18 апреля 2024, 14:21 |
54
0

ПИОЛИ: «Матч с Ромой — решающий момент для Милана»

В первом матче «россо-нери» потерпели минимальное домашнее поражение

18 апреля 2024, 14:21 |
54
0
ПИОЛИ: «Матч с Ромой — решающий момент для Милана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал предстоящий ответный матч 1/4 финала Лиги Европы с римской «Ромой».

«Я с уверенностью подхожу к этому матчу, потому что знаю, на что способны мои ребята. Уверен, они знают, что нужно делать в таких ответственных матчах. Мы должны улучшить некоторые мелочи по сравнению с первой игрой.

Настал решающий момент для наших европейских амбиций. Мы должны показать свои лучшие качества на поле и выжать из себя все до последней капли пота.

В первом матче мы не должны были проигрывать, но произошло то, что произошло. Надо смотреть вперед и верить в себя. Нас ждет очень тяжелый поединок, но то же самое ожидает и «Рому», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч между «Миланом» и «Ромой» завершился минимальной победой «волков» (0:1). Ответная игра состоится на «Стадио Олимпико» сегодня, в 22:00 по киевскому времени.

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Стефано Пиоли пресс-конференция Милан Рома Рим Лига Европы
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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