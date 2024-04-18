Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СМИ: дочь Луиса Энрике начала встречаться с другим игроком сборной Испании
Испания
18 апреля 2024, 13:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:58
937
1

СМИ: дочь Луиса Энрике начала встречаться с другим игроком сборной Испании

Ранее у Сиры Мартинес были отношения с Ферраном Торресом, сейчас – с Ле Норманом

18 апреля 2024, 13:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:58
937
1
СМИ: дочь Луиса Энрике начала встречаться с другим игроком сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Сира Мартинес

Сира Мартинес, дочь главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, начала встречаться с защитником «Реал Сосьедада» и сборной Испании Робеном Ле Норманом, сообщает Goal со ссылкой на испанскую телепрограмму Socialite.

Отмечается, что парочка была замечена в Сан-Себастьяне, они обнимались и не скрывали чувств.

Интересно, что ранее 24-летняя дочь Энрике встречалась с другим игроком сборной Испании Ферраном Торресом. С вингером «Барселоны» девушка рассталась в мае прошлого года.

27-летний Ле Норман родился во Франции, но в 2023 году дебютировал за сборную Испании.

По теме:
Президент ПСЖ оценил выход команды в полуфинал ЛЧ после разгрома Барсы
ХАВИ: «Мы не знали, какие изменения внести, когда Рональда Араухо удалили»
ЛУИС ЭНРИКЕ: «Мбаппе был настоящим лидером команды, снимаю шляпу»
Луис Энрике Ферран Торрес lifestyle
Юрій Вишневський Источник: The Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Футбол | 18 апреля 2024, 00:51 90
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Победителя определила серия пенальти

ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 07:21 9
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ

Андрей стал героем королевского клуба в серии пенальти против Манчестер Сити

С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 06:30
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»
Футбол | 18.04.2024, 13:42
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Футбол | 18.04.2024, 07:15
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ulefka
Як я жив без цієї новини
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
17.04.2024, 00:30
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 1
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 2
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем