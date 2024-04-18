СМИ: дочь Луиса Энрике начала встречаться с другим игроком сборной Испании

Сира Мартинес, дочь главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, начала встречаться с защитником «Реал Сосьедада» и сборной Испании Робеном Ле Норманом, сообщает Goal со ссылкой на испанскую телепрограмму Socialite.

Отмечается, что парочка была замечена в Сан-Себастьяне, они обнимались и не скрывали чувств.

Интересно, что ранее 24-летняя дочь Энрике встречалась с другим игроком сборной Испании Ферраном Торресом. С вингером «Барселоны» девушка рассталась в мае прошлого года.

27-летний Ле Норман родился во Франции, но в 2023 году дебютировал за сборную Испании.