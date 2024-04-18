СМИ: дочь Луиса Энрике начала встречаться с другим игроком сборной Испании
Ранее у Сиры Мартинес были отношения с Ферраном Торресом, сейчас – с Ле Норманом
Сира Мартинес, дочь главного тренера ПСЖ Луиса Энрике, начала встречаться с защитником «Реал Сосьедада» и сборной Испании Робеном Ле Норманом, сообщает Goal со ссылкой на испанскую телепрограмму Socialite.
Отмечается, что парочка была замечена в Сан-Себастьяне, они обнимались и не скрывали чувств.
Интересно, что ранее 24-летняя дочь Энрике встречалась с другим игроком сборной Испании Ферраном Торресом. С вингером «Барселоны» девушка рассталась в мае прошлого года.
27-летний Ле Норман родился во Франции, но в 2023 году дебютировал за сборную Испании.
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