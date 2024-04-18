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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Лунин с первых минут был очень уверен в себе»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 15:31 |
412
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Лунин с первых минут был очень уверен в себе»

Главный тренер сборной Украины U-19 оценил выступление вратаря мадридского «Реала»

18 апреля 2024, 15:31 |
412
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Лунин с первых минут был очень уверен в себе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко оценил выступление украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти):

«1/4 финала Лиги чемпионов против прошлогоднего победителя - это безумный уровень ответственности. Как мне показалось, Андрей с первых минут был очень уверенным в себе. Все началось с двух перехватов, где он очень здорово сыграл. Поймал волну, на которой провел всю игру. Как квинтэссенция этого – два отбитых пенальти в послематчевой серии, особенно мяч от Бернарду Силвы, где он остался на линии. Это был мастер-класс, как «съедать» игроков».

Ранее перфоманс Андрея Лунина оценил Евгений Левченко.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Дмитрий Михайленко
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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