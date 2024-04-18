Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал успешную игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Невероятно рад за Лунина. Он дождался своего времени. Упорно работал и сейчас он вытащил «Реал» против «Манчестер Сити». Браво», – написал Левченко.

Отметим, что в основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1. В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.