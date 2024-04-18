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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 13:42 |
1733
0

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»

Специалист считает, что выход «Реала» в полуфинал ЛЧ – заслуга украинца

18 апреля 2024, 13:42 |
1733
0
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Лунин дождался своего времени»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины и футбольный эксперт Евгений Левченко прокомментировал успешную игру украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Невероятно рад за Лунина. Он дождался своего времени. Упорно работал и сейчас он вытащил «Реал» против «Манчестер Сити». Браво», – написал Левченко.

Отметим, что в основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1. В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Евро-2024 Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Евгений Левченко
Владимир Клепач Источник: Twitter
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