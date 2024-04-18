Ига Свёнтек – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Штутгарте
18 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 2-го раунда основы полька сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№30 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Паолини – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Радукану (№303 WTA) или Линды Носковой (№31 WTA).
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