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  4. Ига Свёнтек – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 апреля 2024, 13:30 |
85
0

Ига Свёнтек – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Штутгарте

18 апреля 2024, 13:30 |
85
0
Ига Свёнтек – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

18 апреля первая ракетка мира Ига Свёнтек начнет выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 2-го раунда основы полька сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (№30 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Паолини – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Радукану (№303 WTA) или Линды Носковой (№31 WTA).

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Элизе Мертенс Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Штутгарт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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