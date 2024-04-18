Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Штутгарте
18 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Радукану – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной американки Коко Гофф (№3 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Фенербахче» на заметку
Федерико Вальверде высказался об украинском голкипере