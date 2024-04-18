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WTA
18 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:28
259
0

Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Штутгарте

18 апреля 2024, 13:22 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:28
259
0
Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

18 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Радукану – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной американки Коко Гофф (№3 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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