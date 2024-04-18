Марта Костюк – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против пятой сеяной китаянки Чжэн Циньвень (№7 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Радукану – Носкова. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной американки Коко Гофф (№3 WTA).

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