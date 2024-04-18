Молодой украинский форвард заинтересовал идущий в зоне ЛЧ клуб Бундеслиги

Украинский нападающий немецкого «Гинсхайма» Владислав Касьян заинтересовал «Штутгарт», сообщает издание Legioners.ua со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ранее футболист выступал в Академии Александра Алиева. 16-летний форвард переехал из Бучи в Германию после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

«Штутгарт» на данный момент занимает третье место в Бундеслиге 2023/24, имея отрыв в 7 очков от 5-го места. У клуба есть хорошие шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

В этом сезоне Владислав Касьян провел 57 матчей за «Гинсхайм» U-17, отметившись 14 забитыми мячами.