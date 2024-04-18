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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 13:32 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:45
1649
0

Рубен ДИАШ: «Я не знаю, что сказать... Мы доминировали весь матч»

Защитник «Ман Сити» прокомментировал матч против «Реала»

18 апреля 2024, 13:32 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:45
1649
0
Рубен ДИАШ: «Я не знаю, что сказать... Мы доминировали весь матч»
УЕФА. Эдерсон и Рубен Диаш

Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:1, 3:4 по пенальти):

«Я даже не знаю, что сказать... Это просто разочаровывает. Мы доминировали всю игру. Мы прилагали усилия. У нас были моменты, это тяжело воспринимается.

Вы всегда делаете все, чтобы избежать серии пенальти, особенно, когда вы контролируете игру. Это трудно принять. Сейчас есть только один путь, и этот путь – вперед.

Мы боролись, у нас были моменты, но это был не наш день. У нас были моменты. Иногда мяч заходит в ворота, иногда нет. Мы должны смотреть вперед на то, что еще впереди в сезоне. Сейчас именно тот момент, когда надо быть сильными, особенно в мыслях. Мы все еще боремся за два очень важных трофея».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Рубен Диаш
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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