Рубен ДИАШ: «Я не знаю, что сказать... Мы доминировали весь матч»
Защитник «Ман Сити» прокомментировал матч против «Реала»
Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:1, 3:4 по пенальти):
«Я даже не знаю, что сказать... Это просто разочаровывает. Мы доминировали всю игру. Мы прилагали усилия. У нас были моменты, это тяжело воспринимается.
Вы всегда делаете все, чтобы избежать серии пенальти, особенно, когда вы контролируете игру. Это трудно принять. Сейчас есть только один путь, и этот путь – вперед.
Мы боролись, у нас были моменты, но это был не наш день. У нас были моменты. Иногда мяч заходит в ворота, иногда нет. Мы должны смотреть вперед на то, что еще впереди в сезоне. Сейчас именно тот момент, когда надо быть сильными, особенно в мыслях. Мы все еще боремся за два очень важных трофея».
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