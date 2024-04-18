Рубен ДИАШ: «Я не знаю, что сказать... Мы доминировали весь матч»

Португальский защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:1, 3:4 по пенальти):

«Я даже не знаю, что сказать... Это просто разочаровывает. Мы доминировали всю игру. Мы прилагали усилия. У нас были моменты, это тяжело воспринимается.

Вы всегда делаете все, чтобы избежать серии пенальти, особенно, когда вы контролируете игру. Это трудно принять. Сейчас есть только один путь, и этот путь – вперед.

Мы боролись, у нас были моменты, но это был не наш день. У нас были моменты. Иногда мяч заходит в ворота, иногда нет. Мы должны смотреть вперед на то, что еще впереди в сезоне. Сейчас именно тот момент, когда надо быть сильными, особенно в мыслях. Мы все еще боремся за два очень важных трофея».