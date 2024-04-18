Ангелина Калинина – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Руане
18 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В матче 2-го раунда основы третья сеяная украинка сыграет против Мартины Тревизан из Италии (№78 WTA). Встреча состоится 5-м запуском на центральном корте после матча Шмидлова – Гарсия. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Мирры Андреевой (№43 WTA).
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