Лучший игрок плей-офф? 2 перфоманса Лунина возглавляют серьезный рейтинг ЛЧ
Украинский вратарь «Реала» выдал 2 невероятно мощных матча
Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялись последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.
Статистический портал SofaScore опубликовал подборку из 10 лучших выступлений футболистов в плей-офф нынешнего розыгрыша самого престижного европейского турнира.
Интересно, что первые 2 месте рейтинга заняли перфомансы украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Его игру во втором матче против «Ман Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) оценили в 9.7 баллов, а в первом матче против «РБ Лейпциг» (1:0) – в 9.6.
Стоит отметить, что 25-летний голкипер является единственным игроком, 2 матча которого попали в список лучших в стадии «на выбывание».
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