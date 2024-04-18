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  4. Лучший игрок плей-офф? 2 перфоманса Лунина возглавляют серьезный рейтинг ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 13:01 |
2382
1

Лучший игрок плей-офф? 2 перфоманса Лунина возглавляют серьезный рейтинг ЛЧ

Украинский вратарь «Реала» выдал 2 невероятно мощных матча

18 апреля 2024, 13:01 |
2382
1
Лучший игрок плей-офф? 2 перфоманса Лунина возглавляют серьезный рейтинг ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялись последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Статистический портал SofaScore опубликовал подборку из 10 лучших выступлений футболистов в плей-офф нынешнего розыгрыша самого престижного европейского турнира.

Интересно, что первые 2 месте рейтинга заняли перфомансы украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Его игру во втором матче против «Ман Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) оценили в 9.7 баллов, а в первом матче против «РБ Лейпциг» (1:0) – в 9.6.

Стоит отметить, что 25-летний голкипер является единственным игроком, 2 матча которого попали в список лучших в стадии «на выбывание».

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Реал Килиан Мбаппе Фил Фоден Ян Зоммер Гарри Кейн Кевин де Брюйне Грегор Кобель Рафинья Диас Антуан Гризманн рейтинг SofaScore
Дмитро Вербинський Источник: SofaScore
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Комментарии 1
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T-800
а что если Куртуа - Тольдо, короткий пик но яркий, а дальше 10-15_ летка Лунина -аля Буффон???
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