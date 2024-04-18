Лучший игрок плей-офф? 2 перфоманса Лунина возглавляют серьезный рейтинг ЛЧ

Вчера, 17 апреля 2024 года, состоялись последние матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Статистический портал SofaScore опубликовал подборку из 10 лучших выступлений футболистов в плей-офф нынешнего розыгрыша самого престижного европейского турнира.

Интересно, что первые 2 месте рейтинга заняли перфомансы украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина. Его игру во втором матче против «Ман Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) оценили в 9.7 баллов, а в первом матче против «РБ Лейпциг» (1:0) – в 9.6.

Стоит отметить, что 25-летний голкипер является единственным игроком, 2 матча которого попали в список лучших в стадии «на выбывание».