Анастасия Соболева – Юстина Микульските. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Юстины Микульските из Литвы (№227 WTA). Время начала поединка – 12:35 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Андреа Миту (№222 WTA) или Хлоэ Паке (№154 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА