ITF18 апреля 2024, 12:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:42
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Анастасия Соболева – Юстина Микульските. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Копере
18 апреля 2024, 12:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:42
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18 апреля украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения).
В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Юстины Микульските из Литвы (№227 WTA). Время начала поединка – 12:35 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Андреа Миту (№222 WTA) или Хлоэ Паке (№154 WTA).
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