Снигур легко пробилась в 1/4 финала на турнире во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила уверенно побеждать на хардовом турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка переиграла 36-летнюю Гаэль Десперье из Франции.

Кальви. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Гаэль Десперье (Франция) – 6:0, 6:0

Это была первая встреча теннисисток. Десперье никогда не подымалась выше 7-й сотни мирового рейтинга, в 2021-м выиграла грунтовый 15-тысячник во Франции.

В следующем раунде Снигур сразится против Виктории Кан (№771 WTA).