ITF18 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:31
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Снигур легко пробилась в 1/4 финала на турнире во Франции
Дарья без проблем обыграла соперницу без рейтинга
18 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:31
666
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила уверенно побеждать на хардовом турнире ITF W50 в Кальви (Франция).
В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка переиграла 36-летнюю Гаэль Десперье из Франции.
Кальви. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Гаэль Десперье (Франция) – 6:0, 6:0
Это была первая встреча теннисисток. Десперье никогда не подымалась выше 7-й сотни мирового рейтинга, в 2021-м выиграла грунтовый 15-тысячник во Франции.
В следующем раунде Снигур сразится против Виктории Кан (№771 WTA).
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Комментарии 2
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два бублика, легка прогулянка для Даші
Суперниця та ще. Це її друга гра цьогоріч, минулого року зіграла аж три матча, позаминулого жодного. Подивимось, що буде у Снігур проти руссокореянки.
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