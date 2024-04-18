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ITF
18 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:31
666
2

Снигур легко пробилась в 1/4 финала на турнире во Франции

Дарья без проблем обыграла соперницу без рейтинга

18 апреля 2024, 12:34 | Обновлено 18 апреля 2024, 13:31
666
2
Снигур легко пробилась в 1/4 финала на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила уверенно побеждать на хардовом турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка переиграла 36-летнюю Гаэль Десперье из Франции.

Кальви. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Гаэль Десперье (Франция) – 6:0, 6:0

Это была первая встреча теннисисток. Десперье никогда не подымалась выше 7-й сотни мирового рейтинга, в 2021-м выиграла грунтовый 15-тысячник во Франции.

В следующем раунде Снигур сразится против Виктории Кан (№771 WTA).

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Дарья Снигур ITF Кальви
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
два бублика, легка прогулянка для Даші
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+3
Sashamar
Суперниця та ще. Це її друга гра цьогоріч, минулого року зіграла аж три матча, позаминулого жодного. Подивимось, що буде у Снігур проти руссокореянки.
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0
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