В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, «Барселона» идет второй, отставая на восемь пунктов.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.