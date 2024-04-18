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Испания
18 апреля 2024, 12:46 |
170
0

Где смотреть суперматч Ла Лиги Реал – Барселона

Игра состоится 21 апреля в 22:00

18 апреля 2024, 12:46 |
170
0
Где смотреть суперматч Ла Лиги Реал – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин (слева)

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, «Барселона» идет второй, отставая на восемь пунктов.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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