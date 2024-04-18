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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 12:44 |
2115
0

Известно, кто подсказал Лунину остаться на месте перед ударом Бернарду

Тренер вратарей «Реала» считал, что не прыгать стоит только в одном случае из трех возможных

18 апреля 2024, 12:44 |
2115
0
Известно, кто подсказал Лунину остаться на месте перед ударом Бернарду
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер вратарей мадридского «Реала» Луис Льопис перед серией пенальти в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) дал подсказку украинскому вратарю Андрею Лунину.

«У «Ман Сити» есть 3 игрока, которые, как мы подозреваем, могут пробить по центру. Но оставайся на месте только для одного удара», – приводит слова испанского специалиста издание Relevo.

Отметим, что 25-летний украинец сделал правильный выбор, ведь остался по месте для удара Бернарду Силвы, который пробил как раз по центру ворот.

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Луис Льопис Андрей Лунин Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Бернарду Силва
Дмитро Вербинський Источник: Relevo
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