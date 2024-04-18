Известно, кто подсказал Лунину остаться на месте перед ударом Бернарду
Тренер вратарей «Реала» считал, что не прыгать стоит только в одном случае из трех возможных
Тренер вратарей мадридского «Реала» Луис Льопис перед серией пенальти в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти) дал подсказку украинскому вратарю Андрею Лунину.
«У «Ман Сити» есть 3 игрока, которые, как мы подозреваем, могут пробить по центру. Но оставайся на месте только для одного удара», – приводит слова испанского специалиста издание Relevo.
Отметим, что 25-летний украинец сделал правильный выбор, ведь остался по месте для удара Бернарду Силвы, который пробил как раз по центру ворот.
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