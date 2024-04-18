Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Оболони побил рекорд Шацких
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 12:26 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:36
400
0

Форвард Оболони побил рекорд Шацких

Игор Краснопир сравнял счет в матче с «Александрией» на 90+7-й минуте

18 апреля 2024, 12:26 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:36
400
0
Форвард Оболони побил рекорд Шацких
ФК Оболонь. Игорь Краснопир

Нападающий «Оболони» стал автором самого позднего решающего гола гостей в истории чемпионатов Украины. 21-летний форвард «Оболони» сравнял счет в матче с «Александрией» (2:2) на 7-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он на одну минуту превзошел рекорд, установленный Максимом Шацких в марте 2007 года в гостевом поединке динамовцев с «Кривбассом», и повторенный затем еще тремя игроками.

К слову, еще позже забивал решающий мяч только Марко Мрвалевич из «Вереса» в домашней игре ровенчан с «Динамо» в марте этого года – на 90+9-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

07.03.2024

Марко МРВАЛЕВИЧ

Верес

Динамо

90+9’ (п)

1:1 (д)

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия

90+7’ (п)

1:0 (д)

13.11.2022

Денис КОСТЫШИН

Александрия

Верес

90+7’

3:2 (д)

17.04.2024

Игорь КРАСНОПИР

Оболонь

Александрия

90+7’

2:2 (г)

10.03.2007

Максим ШАЦКИХ

Динамо

Кривбасс

90+6’

1:1 (г)

30.07.2016

Кирилл ПЕТРОВ

Олимпик

Волынь

90+6’

2:2 (г)

27.02.2021

Николай КУХАРЕВИЧ

Рух

Колос

90+6’

2:1 (г)

27.08.2022

Михаил ШЕСТАКОВ

Верес

Ворскла

90+6’

2:1 (г)

10.09.2022

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

Черноморец

90+6’

2:1 (д)
По теме:
Оболонь впервые не пропустила с пенальти
СТУПАР: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение
Капитан Оболони в игре с Минаем получил повреждение
цифры и факты Оболонь Киев Игорь Краснопир
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Футбол | 17 апреля 2024, 18:16 6
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор
Минай – Динамо 1:3. Триумф киевлян в перенесенном матче. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 16-го тура УПЛ

Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Футбол | 18 апреля 2024, 01:40 5
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка

Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Футбол | 18.04.2024, 11:17
Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Лунин помог Реалу заработать большую сумму призовых за выход в полуфинал ЛЧ
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 01:50
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 06:30
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 15
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 1
Футбол
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
ФОТО. Игрок сборной Украины сделал предложение девушке. Она ответила да
16.04.2024, 12:17 1
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем