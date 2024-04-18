Форвард Оболони побил рекорд Шацких

Нападающий «Оболони» стал автором самого позднего решающего гола гостей в истории чемпионатов Украины. 21-летний форвард «Оболони» сравнял счет в матче с «Александрией» (2:2) на 7-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он на одну минуту превзошел рекорд, установленный Максимом Шацких в марте 2007 года в гостевом поединке динамовцев с «Кривбассом», и повторенный затем еще тремя игроками.

К слову, еще позже забивал решающий мяч только Марко Мрвалевич из «Вереса» в домашней игре ровенчан с «Динамо» в марте этого года – на 90+9-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние решающие голы в чемпионатах Украины