Форвард Оболони побил рекорд Шацких
Игор Краснопир сравнял счет в матче с «Александрией» на 90+7-й минуте
Нападающий «Оболони» стал автором самого позднего решающего гола гостей в истории чемпионатов Украины. 21-летний форвард «Оболони» сравнял счет в матче с «Александрией» (2:2) на 7-й компенсированной минуте встречи. Тем самым он на одну минуту превзошел рекорд, установленный Максимом Шацких в марте 2007 года в гостевом поединке динамовцев с «Кривбассом», и повторенный затем еще тремя игроками.
К слову, еще позже забивал решающий мяч только Марко Мрвалевич из «Вереса» в домашней игре ровенчан с «Динамо» в марте этого года – на 90+9-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние решающие голы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
07.03.2024
|
Марко МРВАЛЕВИЧ
|
Верес
|
Динамо
|
90+9’ (п)
|
1:1 (д)
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+7’ (п)
|
1:0 (д)
|
13.11.2022
|
Денис КОСТЫШИН
|
Александрия
|
Верес
|
90+7’
|
3:2 (д)
|
17.04.2024
|
Игорь КРАСНОПИР
|
Оболонь
|
Александрия
|
90+7’
|
2:2 (г)
|
10.03.2007
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+6’
|
1:1 (г)
|
30.07.2016
|
Кирилл ПЕТРОВ
|
Олимпик
|
Волынь
|
90+6’
|
2:2 (г)
|
27.02.2021
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
Колос
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
27.08.2022
|
Михаил ШЕСТАКОВ
|
Верес
|
Ворскла
|
90+6’
|
2:1 (г)
|
10.09.2022
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
Черноморец
|
90+6’
|
2:1 (д)
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