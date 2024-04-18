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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Перед матчем спросил у Анчелотти, не устал ли он»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 12:27 |
1551
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Перед матчем спросил у Анчелотти, не устал ли он»

Полузащитник мадридского «Реала» прокомментировал матч с «Ман Сити»

18 апреля 2024, 12:27 |
1551
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Перед матчем спросил у Анчелотти, не устал ли он»
УЕФА. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» (1:1, 4:3 по пенальти):

«Это облегчение, потому что ты так много вложил в игру. Я уже играл против «Сити», когда ты уже близко, ты думаешь, что получишь что-то от игры, а потом вдруг они вырывают это у тебя. Чтобы победить их, нужно очень много работать. Выиграть игру было огромной наградой.

Это невероятно. Такие моменты – это магия, и все сводится к менталитету: когда ты правильно рассчитываешь детали, и когда тебе удаются такие маленькие моменты, как пенальти, когда ребята сохраняют хладнокровие. Это магия. Это было великолепно. Мой брат сегодня был здесь, и он впервые увидел, как я играю за «Реал». Я очень горжусь этим. Я никогда не мог мечтать о том, как моя карьера началась в Мадриде. Я очень благодарен за то, что я здесь, и пусть так будет и дальше.

Наша самая большая сила в том, что наш тренер находит способ позволить ребятам играть свободно. Мы играем с вдохновением. Анчелотти – образец спокойствия. Я поймал его зевающим перед матчем и спросил, устал ли он, и Карло ответил: «Да – ты должен выйти и поразить меня».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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