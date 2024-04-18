ПОНОМАРЕВ: «Минай борется за выживание, поэтому это опасный соперник»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против «Миная»:

«У «Миная» задача сохранить прописку в УПЛ, поэтому в матче против нас эта команда отдаст все силы. Это опасный соперник, который борется за выживание в высшем дивизионе, а потому от закарпатцев можно ожидать все что угодно. Игра против «Миная» точно будет тяжелой. Не хочется разделять матчи на важные или неважные, ведь сейчас конец сезона и важен каждый поединок и набранные очки.

Конечно, мы будем анализировать матч против «Миная» в первом круге. Тогда «Рух» потерял очки на своем поле. Также мы потеряли очки в похожей ситуации против другого борца за выживание – «Оболони». Эти игры еще раз доказывают, что нет легких соперников в УПЛ и трудно предсказать результат фактически любого матча. Наша задача сейчас – тщательно и ответственно подготовиться к игре с «Минаем», чтобы получить положительный результат на Закарпатье.

Воспитанники Академии регулярно приобщаются к тренировкам с первой командой и работают в ее привычном режиме. Тренерский штаб хочет, чтобы они как можно скорее адаптировались к нашим требованиям и реалиям взрослого футбола, тренировочного процесса основной команды. Это непрерывный процесс и мы продолжим привлекать молодежь в наш состав и придет время, когда они будут готовы усилить первую команду и играть на уровне УПЛ».

Матч «Минай» – «Рух» состоится 22 апреля в 13:00 по киевскому времени.