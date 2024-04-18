Дарья Снигур – Гаэль Десперье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 2-го раунда основы первая сеяная украинка сыграет против 36-летней Гаэль Десперье из Франции. Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 11:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктории Кан (№771 WTA) или Армани Бенкс (№250 WTA).

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