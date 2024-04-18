«Я видел только одну команду на поле». Лидер Ман Сити упрекнул Реал

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», в котором мадридский клуб победил в серии пенальти и вышел в полуфинал турнира.

«Буду откровенным, сегодня я видел только одну команду на поле. «Реал» защищался и терпел. На мой взгляд, мы должны были пройти дальше, с точки зрения моментов, которые мы создали. Но «Реал» знает, как играть, поздравляю их с выходом в полуфинал.

Этот матч показал, как тяжело выиграть Лигу чемпионов, в этом турнире очень большая конкуренция», – отметил Родри.