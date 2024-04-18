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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 11:07 |
64
0

Капитан Оболони в игре с Минаем получил повреждение

Олег Слободян был заменен в перерыве матча

18 апреля 2024, 11:07 |
64
0
Капитан Оболони в игре с Минаем получил повреждение
ФК Оболонь. Олег Слободян

В календарном поединке 24-го тура чемпионата УПЛ между «Оболонью» и «Минаем» капитан киевлян Олег Слободян был заменен в перерыве.

Как стало известно Sport.ua, у полузащитника «пивоваров» было мышечное повреждение, и по этой причине он пропустил перенесенный вчерашний матч 15-го тура с «Александрией».

Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы капитан завтра смог начать подготовку в общей группе к поединку 25-го тура – с «Металлистом 1925», но сложно сказать, успеет ли он восстановить боевую спортивную форму.

Пока Олег Слободян в текущем сезоне провел за «Оболонь» 16 матчей.

Ранее главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал матч с четырьмя голами против «Александрии».

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Юрій Вишневський
Юрій Вишневський Sport.ua
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