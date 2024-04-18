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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 10:46 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:48
79
0

Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля матч 25-го тура УПЛ

18 апреля 2024, 10:46 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:48
79
0
Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ворскла» и «Колос».

Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексей Бутовского. Начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Ворскла» занимает 7-е место, имея в активе 30 очков после 24 матчей.

«Колос» идет на 11-й позиции, сыграв 23 поединка и набрав 25 очков.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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