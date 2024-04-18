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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 10:11 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:13
203
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря

Поединок пройдет 20 апреля в 15:30 в Одессе

18 апреля 2024, 10:11 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:13
203
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря
УПЛ

В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 8-е место, имея в активе 29 очков после 23 матчей.

«Кривбасс» идет на 3-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 48 очка.

Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Заря» проводит UPL.TV.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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