Украина. Премьер лига18 апреля 2024, 10:11 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:13
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Черноморец – Заря
Поединок пройдет 20 апреля в 15:30 в Одессе
18 апреля 2024, 10:11 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:13
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В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 8-е место, имея в активе 29 очков после 23 матчей.
«Кривбасс» идет на 3-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 48 очка.
Видеотрансляцию матча «Черноморец» – «Заря» проводит UPL.TV.
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