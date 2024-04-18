Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 апреля матч 25-го тура УПЛ
В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».
Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:30.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 8-е место, имея в активе 29 очков после 23 матчей.
«Кривбасс» идет на 3-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 48 очка.
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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