Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Черноморец
20.04.2024 15:30 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 10:01 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:07
115
0

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля матч 25-го тура УПЛ

18 апреля 2024, 10:01 | Обновлено 18 апреля 2024, 10:07
115
0
Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Кривбасс».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало – в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» занимает 8-е место, имея в активе 29 очков после 23 матчей.

«Кривбасс» идет на 3-й позиции, сыграв 24 поединка и набрав 48 очка.

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Черноморец – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
СТУПАР: Арбитр VAR вмешался и спровоцировал рефери на ошибочное решение
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Колос
Ворскла – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
Футбол | 18 апреля 2024, 06:30 14
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов

В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал

10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Футбол | 17 апреля 2024, 13:55 28
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран

«Фенербахче» на заметку

ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 10:27
ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити
ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Футбол | 18.04.2024, 07:15
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Футбол | 18.04.2024, 00:51
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
18.04.2024, 02:05 1
Футбол
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 15
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем