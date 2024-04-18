Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Трое из четырех номинантов отличились забитыми мячами в своих матчах
Пресс-служба УЕФА объявила имена четырех кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.
Ими стали Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Усман Дембеле (ПСЖ), Федерико Вальверде («Реал») и Йозуа Киммих («Бавария»).
Отметим, что Брандт забил один гол в ворота «Атлетико» (4:2), Дембеле — мяч в ворота «Барселоны» (4:1), на счету Киммиха победный гол в матче с «Арсеналом» (1:0), а Вальверде провел весь матч против «Манчестер Сити» (2:1, пен).
Проголосовать за кандидата можно на сайте УЕФА по этой ссылке.
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