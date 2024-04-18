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  4. Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 09:39 |
680
2

Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Трое из четырех номинантов отличились забитыми мячами в своих матчах

18 апреля 2024, 09:39 |
680
2
Без Лунина. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба УЕФА объявила имена четырех кандидатов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ими стали Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд), Усман Дембеле (ПСЖ), Федерико Вальверде («Реал») и Йозуа Киммих («Бавария»).

Отметим, что Брандт забил один гол в ворота «Атлетико» (4:2), Дембеле — мяч в ворота «Барселоны» (4:1), на счету Киммиха победный гол в матче с «Арсеналом» (1:0), а Вальверде провел весь матч против «Манчестер Сити» (2:1, пен).

Проголосовать за кандидата можно на сайте УЕФА по этой ссылке.

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УЕФА Лига чемпионов Юлиан Брандт Усман Дембеле Федерико Вальверде Йозуа Киммих лучший игрок
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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potemkin78
а почему Вальверде: да он мимо пробегал. млин ну те хоть голы забили
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0
andre_lui
Мбаппе і Луніна немає
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