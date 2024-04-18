Без участия украинцев. УЕФА представил четверку лучших голов недели в ЛЧ
В четырех ответных матчах было забито 14 мячей
Пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовала четверку претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
В этот список вошли победный мяч Йозуа Киммиха («Бавария») в ворота «Арсенала» (1:0), полузащитника ПСЖ Витиньи в матче с «Барселоной» (4:1), а также игроков дортмундской «Боруссии» Никласа Фуллкруга и Иана Матсена в поединке с «Атлетико» (4:2).
Проголосовать за самый красивый гол можно на сайте УЕФА по этой ссылке.
Отметим, что нынешняя неделя получилась немного менее результативной, чем предыдущая. Команды забили друг другу 14 голов, в то время как на прошлой неделе – 18.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок
В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал
Другой левый защитник.
Спорт.юа вам можно заявляться в лигу смеха