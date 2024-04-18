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  4. Без участия украинцев. УЕФА представил четверку лучших голов недели в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 09:28 |
210
1

Без участия украинцев. УЕФА представил четверку лучших голов недели в ЛЧ

В четырех ответных матчах было забито 14 мячей

18 апреля 2024, 09:28 |
210
1
Без участия украинцев. УЕФА представил четверку лучших голов недели в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовала четверку претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В этот список вошли победный мяч Йозуа Киммиха («Бавария») в ворота «Арсенала» (1:0), полузащитника ПСЖ Витиньи в матче с «Барселоной» (4:1), а также игроков дортмундской «Боруссии» Никласа Фуллкруга и Иана Матсена в поединке с «Атлетико» (4:2).

Проголосовать за самый красивый гол можно на сайте УЕФА по этой ссылке.

Отметим, что нынешняя неделя получилась немного менее результативной, чем предыдущая. Команды забили друг другу 14 голов, в то время как на прошлой неделе – 18.

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Лига чемпионов лучший гол Йозуа Киммих Витинья (ПСЖ) Никлас Фуллкруг Иан Матсен
Юрій Вишневський Источник: УЕФА
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