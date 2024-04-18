Другие новости18 апреля 2024, 07:42 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:05
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
18 апреля 2024, 07:42 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:05
88
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В четверг, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Заря – Шахтер
22:00 Аталанта – Ливерпуль
22:00 Марсель – Бенфика
КИБЕРСПОРТ
13:30 MOUZ NXT – ENCE
16:30 Monte – pain Gaming
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