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18 апреля 2024, 07:42 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:05
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

18 апреля 2024, 07:42 | Обновлено 18 апреля 2024, 08:05
88
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Шахтер

Ggbet 9.60 – 5.10 – 1.36

22:00 Аталанта – Ливерпуль

Ggbet 5.03 – 4.88 – 1.63

22:00 Марсель – Бенфика

Ggbet 2.43 – 3.75 – 2.97

КИБЕРСПОРТ

13:30 MOUZ NXT – ENCE

Ggbet 1.35 – 3.03

16:30 Monte – pain Gaming

Ggbet 2.26 – 1.61

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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