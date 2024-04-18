СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

В четверг, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Шахтер

9.60 – 5.10 – 1.36

22:00 Аталанта – Ливерпуль

5.03 – 4.88 – 1.63

22:00 Марсель – Бенфика

2.43 – 3.75 – 2.97

КИБЕРСПОРТ

13:30 MOUZ NXT – ENCE

1.35 – 3.03

16:30 Monte – pain Gaming

2.26 – 1.61