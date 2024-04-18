ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

В четверг, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Шахтер

9.10 – 5.10 – 1.37

22:00 Аталанта – Ливерпуль

4.78 – 4.78 – 1.68

22:00 Вест Хэм – Байер

3.93 – 4.07 – 1.94

22:00 Марсель – Бенфика

2.43 – 3.75 – 2.97