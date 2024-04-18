Другие новости18 апреля 2024, 02:46 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Важные события во всех видах спорта
18 апреля 2024, 02:46 |
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В четверг, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Заря – Шахтер
22:00 Аталанта – Ливерпуль
22:00 Вест Хэм – Байер
22:00 Марсель – Бенфика
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