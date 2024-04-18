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18 апреля 2024, 02:46 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля

Важные события во всех видах спорта

18 апреля 2024, 02:46 |
31
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В четверг, 18 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Шахтер

Favbet 9.10 – 5.10 – 1.37

22:00 Аталанта – Ливерпуль

Favbet 4.78 – 4.78 – 1.68

22:00 Вест Хэм – Байер

Favbet 3.93 – 4.07 – 1.94

22:00 Марсель – Бенфика

Favbet 2.43 – 3.75 – 2.97

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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