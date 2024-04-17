ВИДЕО. Киммих ударом головой вывел Баварию вперед в игре с Арсеналом

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

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Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой вывел Баварию вперед (1:0).

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Баварии и Арсенала

ГОЛ! 1:0. Йозуа Киммих, 63 мин.