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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 23:27 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:03
776
0

ВИДЕО. Киммих ударом головой вывел Баварию вперед в игре с Арсеналом

Мюнхенская команда открыла счет на 63-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ

17 апреля 2024, 23:27 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:03
776
0
ВИДЕО. Киммих ударом головой вывел Баварию вперед в игре с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой вывел Баварию вперед (1:0).

❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Баварии и Арсенала

ГОЛ! 1:0. Йозуа Киммих, 63 мин.

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко видео голов и обзор Йозуа Киммих Лига чемпионов Бавария - Арсенал
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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