Лига чемпионов17 апреля 2024, 23:27 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:03
776
0
ВИДЕО. Киммих ударом головой вывел Баварию вперед в игре с Арсеналом
Мюнхенская команда открыла счет на 63-й минуте матча 1/4 финала ЛЧ
17 апреля 2024, 23:27 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:03
776
0
17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).
На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой вывел Баварию вперед (1:0).
❗️ Видео в Telegram. Голы в матче Баварии и Арсенала
ГОЛ! 1:0. Йозуа Киммих, 63 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 апреля 2024, 12:39 9
Флориан Вирц может перейти в «королевский клуб»
Футбол | 17 апреля 2024, 17:45 1
Наставник киевлян не слишком доволен игрой с аутсайдером
Футбол | 17.04.2024, 00:45
Футбол | 18.04.2024, 00:14
Теннис | 17.04.2024, 19:04
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.04.2024, 12:00 8
16.04.2024, 23:57 19
16.04.2024, 09:00 1
16.04.2024, 20:57 1
16.04.2024, 18:46 3
17.04.2024, 18:16 6
16.04.2024, 00:02 2
16.04.2024, 11:50 12