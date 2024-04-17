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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:38
655
0

ФОТО. Файер-шоу. Как на Альянц Арене перед матчем приветствовали Баварию

Фанаты немецкого клуба устроили яркое фаер-шоу перед матчем с Арсеналом

17 апреля 2024, 22:35 | Обновлено 17 апреля 2024, 22:38
655
0
ФОТО. Файер-шоу. Как на Альянц Арене перед матчем приветствовали Баварию
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.

Перед игрой на Альянц-Арене фанаты немецкого клуба устроили яркое фаер-шоу, приветствуя свою команду.

ФОТО. Файер-шоу. Как на Альянц-Арене перед матчем приветствовали Баварию

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Бавария - Арсенал Альянц Арена фото файеры пиротехника фанаты
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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