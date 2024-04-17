17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

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Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.

Перед игрой на Альянц-Арене фанаты немецкого клуба устроили яркое фаер-шоу, приветствуя свою команду.

ФОТО. Файер-шоу. Как на Альянц-Арене перед матчем приветствовали Баварию