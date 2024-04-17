ФОТО. Файер-шоу. Как на Альянц Арене перед матчем приветствовали Баварию
Фанаты немецкого клуба устроили яркое фаер-шоу перед матчем с Арсеналом
17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.
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Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).
За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.
Перед игрой на Альянц-Арене фанаты немецкого клуба устроили яркое фаер-шоу, приветствуя свою команду.
ФОТО. Файер-шоу. Как на Альянц-Арене перед матчем приветствовали Баварию
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