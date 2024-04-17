Лига чемпионов17 апреля 2024, 20:03 |
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Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на суперматч c Ман Сити
Поединок стартует в 22:00 по Киеву
17 апреля 2024, 20:03 |
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В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стал известен стартовый состав «королевского клуба» на этот матч.
Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии 4
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Автор Куртуа вийде на милицях)) от ці заголовки))
Показать Скрыть 1 ответ
Жалко Лунина.
нигуясебе... удачи Лунину
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