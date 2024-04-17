Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на суперматч c Ман Сити

В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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Стал известен стартовый состав «королевского клуба» на этот матч.

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.