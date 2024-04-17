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  4. Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на суперматч c Ман Сити
Лига чемпионов
17 апреля 2024, 20:03 |
1248
4

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на суперматч c Ман Сити

Поединок стартует в 22:00 по Киеву

17 апреля 2024, 20:03 |
1248
4
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на суперматч c Ман Сити

В среду, 17 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стал известен стартовый состав «королевского клуба» на этот матч.

Реал: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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D. K.
Автор Куртуа вийде на милицях)) от ці заголовки))
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Southeast*
Жалко Лунина.
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+1
CheMP
нигуясебе... удачи Лунину 
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