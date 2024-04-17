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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 17:22 | Обновлено 17 апреля 2024, 17:33
814
0

ВИДЕО. Волошин удвоил преимущество Динамо в конце матча с Минаем

Полузащитник забил на 86-й минуте

17 апреля 2024, 17:22 | Обновлено 17 апреля 2024, 17:33
814
0
ВИДЕО. Волошин удвоил преимущество Динамо в конце матча с Минаем
ФК Динамо. Назар Волошин

В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».

Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.

На 86-й минуте преимущество киевлян удвоил полузащитник Назар Волошин.

ВИДЕО. Волошин удвоил преимущество Динамо в конце матча с Минаем

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай видео голов и обзор Минай - Динамо Назар Волошин
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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