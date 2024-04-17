ВИДЕО. Волошин удвоил преимущество Динамо в конце матча с Минаем
Полузащитник забил на 86-й минуте
В среду, 17 апреля, проходит перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречаются «Минай» и «Динамо».
Игра проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу матча «Минай» занимает 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 15 очков. «Динамо» занимает 2 строчку, сыграв 22 матча и набрав 48 очков.
На 86-й минуте преимущество киевлян удвоил полузащитник Назар Волошин.
ВИДЕО. Волошин удвоил преимущество Динамо в конце матча с Минаем
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть ли потолок у ажиотажа вокруг этого противостояния?
Сине-желтая футзальная команда вела в счете 4:1, но затем пропустила трижды