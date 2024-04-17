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Франция
17 апреля 2024, 17:03 |
104
0

Лидер Лиона может покинуть Европу летом

Александром Ляказеттом интересуются в МЛС и Саудовской Аравии

17 апреля 2024, 17:03 |
104
0
Лидер Лиона может покинуть Европу летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

Лидер атак «Лиона» Александр Ляказетт может покинуть европейский футбол ближайшим летом. Об этом сообщают французские СМИ.

По их информации, Ляказеттом интересуются два клуба из Саудовской Аравии, а также клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». При этом клубы из Саудовской Аравии уже сделали конкретные и очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения.

В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 18 голов и 3 ассиста в 29 матчах за «Лион» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года, трансферная стоимость 32-летнего француза оценивается в 10 миллионов евро.

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Александр Ляказетт Лион Лос-Анджелес Гэлакси трансферы трансферы Лиги 1 Major League Soccer (MLS) чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Дидух Источник: RMC Sport
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